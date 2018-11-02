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Алека Болдуина задержали после драки

2 Ноября 2018 в 22:37
Алека Болдуина задержали после драки

60-летний актер Алек Болдуин задержан после драки, произошедшей в нью-йоркском районе Манхэттен в США.

Инцидент произошел на парковке. Информации о втором участнике инцидента и причинах происшествия пока не поступало.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о задержании Болдуина, пожелал актеру удачи.

Как ранее сообщала НСН, в 2017 году Алек Болдуин получил престижную телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. Телешоу еженедельно выходит на телеканале NBC. Его «главными героям» в последний год стали Трамп и члены его команды. Президент не скрывает негативного отношения к передаче, о чем регулярно пишет в Twitter и говорит в интервью.

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