Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных за 10 сезонов шайб

Впервые в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил 45 шайб за десять регулярных сезонов. Такое сообщение размещено в Sportsnet в Twitter. Александр Овечкин забил 45-й гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Спортсмен отметил, что не был в курсе установленного им рекорда.

«Я не знал об этом. Парни рассказали мне об этом. Это — особенное событие»,— процитировала Овечкина The Washington Post.

Хоккеисту из России удалось побить прежние рекорды Уэйна Гретцки и Майка Босси.

На счету Александра Овечкина также самое большое количество очков, набранных в регулярных чемпионатах НХЛ за историю лиги. Он набрал 1180 очков к своим 33 годам, на одну позицию превысив результат соотечественника Сергея Федорова, завершившего карьеру в НХЛ в 2009 году.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки в беседе с НСН заявила, что Про Овечкина будут снимать фильмы и сериалы