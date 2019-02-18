Канделаки: Про Овечкина будут снимать фильмы и сериалы

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В Сочи прошел Российский инвестиционный форум

В Сочи прошел Российский инвестиционный форум. В мероприятии приняли участие более 8000 ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти.

Я только что вернулась с сочинского форума и могу сказать, что его размах по-настоящему международный, с огромным количеством интерактивного общения. Например, на панельной дискуссии у Германа Оскаровича Грефа была возможность не просто слушать выступающих, но и участвовать в интерактивном голосовании. То же самое было и на главном пленарном заседании форума, где, по традиции, принимал участие премьер-министр. В современном мире уже не интересно просто слушать выступающих, в современном мире хочется с ними поспорить, и на Сочинском форуме такая возможность была. Что касается меня, то я модерировала дискуссию о женщинах в сферах, связанных с точными науками. На второй сессии я выступала в качестве спикера и рассказывала о том, как продвигать социально значимые проекты в эпоху, когда яркие заголовки и фейки зарабатывают больше денег, чем ответственная журналистика. Это очень интересная тема, на которую вам, уважаемые читатели НСН, тоже стоит обратить внимание.

Топ-2: Овечкин подобрался к рекорду Уэйна Гретцки

Александр Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который забросил 40 шайб на протяжении минимум 10 сезонов подряд.

Ну, до великого рекорда Уэйна Гретцки, ему осталось всего два сезона (и это при том, что на Сашину карьеру повлияли два локаута). Как недавно сказал Сергей Бобровский (советский и белорусский тренер – НСН), мы все живем в эру Овечкина. Подтверждаю! Саша – невероятный! Мне кажется, о нем еще снимут фильмы и сериалы. Невероятный спортсмен и очень теплый, душевный человек! Добавлю, что его победы были бы невозможны без Сашиного упорства и трудолюбия. Так что, желаю Саше удачи, мы все в него верим, и я очень надеюсь, что ему удастся взять новую высоту, которую уже никогда не удастся покорить Уэйну Гретцки.

Топ-3: Амстердама хотят лишить «квартала красных фонарей»

Мэр Амстердама Фемке Халсема задумалась о реорганизации района Де-Валлен, известного как квартал Красных фонарей. Мэр Амстердама назвала славу, которую город получил благодаря этому району, «унизительной» и «недопустимой». При этом конкретные шаги по реформированию квартала Красных фонарей она пока не предложила.

Слушайте, несколько лет назад в Амстердаме уже пытались навести порядок. Тогда туристам запретили посещать злачные места, ради которых те и приезжали. В итоге, подсчет убытков заставил власти отказаться от своей идеи. Думаю, что и на этот раз деньги встанут на пути у морали. Амстердаму нужно будет сделать огромный ребрендинг, чтобы изменить свое туристическое предназначение. Туристические привычки становятся таким же клише, как и любые другие стереотипы, которые очень сложно удалить из памяти. Сегодня Амстердам совершенно точно связывают с пороком и развратом, с чем будут связывать Амстердам будущего, не знает никто. Интересно, что придумают власти города, ведь задача для пиарщиков и маркетологов достаточно сложная.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.