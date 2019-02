Альбом Михаила Меня покоряет музыкальные чарты Финляндии

ФОТО: kozlovclub.ru

Альбом «Joe Lynn Turner, Michael Men - 2005 Michael Men Project. Made In Moscow» попал в чат в Финляндии #54 in Deezer Top 300 Releases. Приятной новостью поделились представители российского лейбла звукозаписи Moscow-CityRecords.

Там подчеркнули, что это профессиональная запись выступления Джо Линн Тернера «Made In Moscow Live», сделанная во время его концертного тура в России. Ранее, в январе этого года, альбом «MichaelMenProject. Made in Moscow» попал в чат в Германии #73 in iTunes Top 200.

Альбом, который был выложен на цифровых витринах iTunes/AppleMusic, GooglePlay, Deezer, VK / BOOM, YandexMusic, сразу вызвал интерес у поклонников Гленна Хьюза и Джо Линн Тернера (DeepPurple и Rainbow), поскольку по сути - это последняя работа, где музыканты работали в дуете.

Альбом «MichaelMenProject. Made In Moscow» был записан и сведен в студии звукозаписи InnaRecords в 2005 году. В его записи принимали участие такие известные музыканты, как Гленн Хьюз и Джо Линн Тернер – они выступили в качестве авторов слов. Кроме того, Михаил Мень, который написал музыку, а также Дмитрий Четвергов, Николай Девлет-Кильдеев, Валерий Диордица, Алексей Туманов, Петр Макиенко, Александр Львов, Павел Титовец и Игорь Рябцев.

Между тем, группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем в 2017 году, активно участвует в различных джазовых фестивалях и пропаганде Jazz rock в России. В неё входят профессиональные музыканты, играющие в различных стилях и направлениях. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — это сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки.

