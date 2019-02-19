Михаил Мень: Музыка — пожизненное хобби

Музыкант, певец, композитор и аранжировщик рассказал НСН о проекте ChetMen.

Группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем в 2017 году, активно участвует в различных джазовых фестивалях и пропаганде Jazz rock в России. В неё входят профессиональные музыканты, играющие в различных стилях и направлениях. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — это сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки.

В интервью НСН музыкант Михаил Мень рассказал, какое место музыка занимает в его жизни.

«Музыкой я начал заниматься в 10 лет, в 1980 году, на меня произвел сильное впечатление выступление у нас дома Александра Галича, барда, поэта. Это был такой квартирник, фантастический инструмент в его руках, очень мощная энергетика исходила от него, я буквально через несколько дней пошел поступать в музыкальную школу в Загорске (так назывался в советский период Сергиев Посад - НСН) Московской области. Я всю жизнь так или иначе занимался музыкой. Чтобы окончательно посвятить себя музыке и стать классическим музыкантом, таких мыслей у меня не было. Для этого нужны не просто способности, а настоящий талант. Быть прикладным музыкантом можно, и даже связать свою жизнедеятельность с этим, но в таком случае лучше это оставлять как свое хобби. У меня были моменты в юности, когда я занимался только музыкой, и я вспоминаю эти годы с теплом»,- отметил он.

Михаил Мень рассказал подробнее о группе ChetMen и о написании музыки.

«Дмитрий Четвергов – мой старый товарищ. Мы с ним дружны еще с 80-х годов, участвовали в разных проектах, делали разные записи, работали на студии. Потом мы решили объединиться в творческий союз и пригласить музыкантов. Мы с Димой единомышленники, но очень разные. Я больше тяготею к лирическим темам, несмотря на то, что я бас-гитарист, а он больше тяготеет к риффовым композициям джаз-рока. Группа называется ChetMen – Четвергов и Мень. Мы собираемся писать альбом, уже есть несколько вещей в концертном исполнении, мы играем только авторские вещи, написанные либо мной, либо Дмитрием, либо в соавторстве. Наша основная задача – это работа на различных джазовых фестивалях для того, чтобы популяризировать джаз-рок и фьюжн в нашей стране», - заявил он.

На вопрос о том, какое музыкальное событие стало для группы наиболее запоминающимся, Михаил Мень сказал, что это джазовый фестиваль в Коктебеле в Крыму.

«Самые серьезные впечатления – джазовый фестиваль в Коктебеле, мировое джазовое событие. В прошлом году, несмотря на политические нюансы, приехали бигбэнды из Америки, приехала команда из Индии, китайские джаз-бенды. Это был действительно праздник джаза, мы со всеми познакомились, играли вместе, был небольшой джем. Это важное музыкальное событие, надеемся, что в этом году нас на него тоже пригласят», - отметил он.

Михаил Мень широко известен своей политической деятельностью. Но и в музыкальной сфере он достиг немалых высот. Он инициировал создание нескольких современных звукозаписывающих студий в России, помогал в организации выступлений европейских и американских музыкантов в России.