Албания отменит визы для россиян

Совет министров Республики Албания заявило о принятии решения предоставить гражданам России право безвизового въезда в страну. Правила будут действовать с 1 апреля по 31 октября этого года, пишет RT.

Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях. Также правило будет действовать и в случае с частными поездками сроком до 90 дней.

Ранее НСН сообщало, что Турция может разрешить въезд по российским паспортам.