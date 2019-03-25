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Албания отменит визы для россиян

25 Марта 2019 в 16:50
Албания отменит визы для россиян

Совет министров Республики Албания заявило о принятии решения предоставить гражданам России право безвизового въезда в страну. Правила будут действовать с 1 апреля по 31 октября этого года, пишет RT.

Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях. Также правило будет действовать и в случае с частными поездками сроком до 90 дней.

Ранее НСН сообщало, что Турция может разрешить въезд по российским паспортам.

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