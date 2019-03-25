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Турция может разрешить въезд по российским паспортам

25 Марта 2019 в 15:05
Турция может разрешить въезд по российским паспортам

Анкара готовности обсудить возможность предоставления гражданам Российской Федерации посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, переговоры оп этому вопросу уже начались, передает ТАСС.

Глава МИД Турции также подтвердил, что правительство Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом 8 апреля приедет в Москву, чтобы принять участие в торжественном старте перекреcтного Года культуры и туризма двух стран.

Чавушоглу также сообщил, что его российский коллега Сергей Лавров приедет на переговоры с ним 28 марта. Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдёт в курортной Анталье.

С апреля 2017 года российские туристы могут въезжать в Турцию без визы и находится там до 90 дней.

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