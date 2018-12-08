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Алана Мамаева раскрыла правду о любовнице мужа-футболиста

8 Декабря 2018 в 19:07
Алана Мамаева раскрыла правду о любовнице мужа-футболиста

Супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева, который находится в СИЗО «Бутырка» после двух драк в центре столицы, рассказала о разладе в семье. Алана Мамаева призналась журналистам, что у мужа есть любовница, которая работает в борделе.

«Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он ее любит», - заявила супруга футболиста в интервью НТВ.

Женщина добавила, что на свидании в СИЗО Мамаев признался, что не хочет выбирать между нею и любовницей. При этом она выразила надежду, что футболист поймет «что есть что» и правильно расставит приоритеты.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Они останутся под стражей до 8 февраля. Таким образом, спортсмены встретят Новый год в «Бутырке».

НСН выяснила у автора романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетира на пенсии» Михаила Орского, какие нравы и обычаи празднования существуют в местах не столь отдалённых 

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