Алана Мамаева раскрыла правду о любовнице мужа-футболиста

Супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева, который находится в СИЗО «Бутырка» после двух драк в центре столицы, рассказала о разладе в семье. Алана Мамаева призналась журналистам, что у мужа есть любовница, которая работает в борделе.

«Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он ее любит», - заявила супруга футболиста в интервью НТВ.

Женщина добавила, что на свидании в СИЗО Мамаев признался, что не хочет выбирать между нею и любовницей. При этом она выразила надежду, что футболист поймет «что есть что» и правильно расставит приоритеты.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Они останутся под стражей до 8 февраля. Таким образом, спортсмены встретят Новый год в «Бутырке».

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