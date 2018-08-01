Актриса Глухова из «Улицы разбитых фонарей» боролась с онкологией

Актриса Людмила Глухова, о смерти которой стало известно в среду, 1 августа, долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Глухова скончалась 29 июля в Санкт-Петербурге на 55 году жизни.

Актриса известна по ролям в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Она возглавляла художественную часть культурно-досугового центра «Красногвардейский». Глухова также была удостоена премии «Золотая маска» за одну из театральных работ.

Как передает Газета.ру , траурная церемония прощания с Людмилой Глуховой и похороны состоятся в четверг, 2 августа.