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Актриса Глухова из «Улицы разбитых фонарей» боролась с онкологией

1 Августа 2018 в 13:27
Актриса Глухова из «Улицы разбитых фонарей» боролась с онкологией

Актриса Людмила Глухова, о смерти которой стало известно в среду, 1 августа, долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Глухова скончалась 29 июля в Санкт-Петербурге на 55 году жизни.

Актриса известна по ролям в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Она возглавляла художественную часть культурно-досугового центра «Красногвардейский». Глухова также была удостоена премии «Золотая маска» за одну из театральных работ.

Как передает  Газета.ру, траурная церемония прощания с Людмилой Глуховой и похороны состоятся в четверг, 2 августа.

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