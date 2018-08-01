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Скончалась актриса Людмила Глухова из «Улицы разбитых фонарей»

1 Августа 2018 в 12:02
Скончалась актриса Людмила Глухова из «Улицы разбитых фонарей»

Актриса Людмила Глухова скончалась в Санкт-Петербурге. Её работа была отмечена театральной премией «Золотая маска» за роль Хранительницы в постановке «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК». Глухова занимала должность художественного руководителя культурно-досугового центра «Красногвардейский», куда она пришла в 2012 году. Также Глуххову зрители запомнили по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Людмиле Глуховой было 54 года. Как сообщает RT, со ссылкой на «Петербургский дневник», траурная церемония прощания с актрисой назначена на четверг, 2 августа.

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