Активисты-юмористы разместили в Лондоне билборды с Путиным

ФОТО: Twitter // @Pr0ud_Bear

На улицах британской столицы появились юмористические билборды с изображением российского президента Владимира Путина. Таким образом, активисты из группы Proud Bear решили поблагодарить российского лидера за «помощь» с выходом Великобритании из Евросоюза.

На плакатах в слове Brexit, означающим выход Британии из ЕС, буква «R» заменена на букву «Я». На одном из них рядом с фотографией Путина написано «Давайте праздновать красно-бело-синий BЯEXIT», пишет Ura.ru.

Активисты Proud Bear называют себя агентами ГРУ, годами помогающими Англии освободиться от Евросоюза и демократии. Такое описание содержится на сайте группы.

Ранее в Великобритании призвали приостановить Brexit в связи с расследованием якобы незаконного финансирования кампании по выходу страны из Евросоюза, сообщало Североамериканское бюро НСН.