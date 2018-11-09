Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Активисты-юмористы разместили в Лондоне билборды с Путиным

9 Ноября 2018 в 09:40
Активисты-юмористы разместили в Лондоне билборды с Путиным
ФОТО: Twitter // @Pr0ud_Bear

На улицах британской столицы появились юмористические билборды с изображением российского президента Владимира Путина. Таким образом, активисты из группы Proud Bear решили поблагодарить российского лидера за «помощь» с выходом Великобритании из Евросоюза.

На плакатах в слове Brexit, означающим выход Британии из ЕС, буква «R» заменена на букву «Я». На одном из них рядом с фотографией Путина написано «Давайте праздновать красно-бело-синий BЯEXIT», пишет Ura.ru.

Активисты Proud Bear называют себя агентами ГРУ, годами помогающими Англии освободиться от Евросоюза и демократии. Такое описание содержится на сайте группы.

Ранее в Великобритании призвали приостановить Brexit в связи с расследованием якобы незаконного финансирования кампании по выходу страны из Евросоюза, сообщало Североамериканское бюро НСН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.