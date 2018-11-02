Выход Британии из ЕС призвали приостановить из-за расследования связей с РФ

В Великобритании призвали приостановить Brexit в связи с расследованием якобы незаконного финансирования кампании по выходу страны из Евросоюза, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на газету The Herald.

Как отмечает издание, с таким призывом выступили сторонники сохранения членства Великобритании в Европейском союзе. По их мнению, возможность незаконной активности в предвыборной кампании в предверии рефередума 2016 года оставляет вопрос волеизъявления народа «неотвеченным».

Ранее стало известно, что Национальное криминальное агентство Великобритании запустило уголовное расследование относительно происхождения 8 миллионов фунтов, поступивших кампании по выходу Британии из ЕС (Leave) от миллионера Аррона Бэнкса.

Напомним, в июле СМИ сообщали, что в течение нескольких месяцев до референдума по членству Британии в ЕС, который прошел в 2016 году, Бэнкс встретился с российским послом РФ 11 раз.