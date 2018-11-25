Аксенов: За провокацией в Крыму стоят западные хозяева киевского режима

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на провокацию ВМС Украины у берегов полуострова. На своей страничке в Facebook он написал, что за действиями Киева стоят «западные хозяева».

«Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море», - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что Украина, как страна, лишена суверенитета и находится под внешним управлением. По мнению политика, Вашингтон использует Киев для нагнетания международной напряженности.

Ранее схожую точку зрения в эфире НСН высказывал сенатор Франц Клинцевич. Он также предположил, что за провокацией Украины в российских территориальных водах стоят США.

Напомним, два катера и буксир ВМС Украины утром 25 ноября незаконно пересекли границу РФ и направились к Керченскому проливу. Заявку на проход через пролив Украина не подавала. Суда не выполняли требования пограничников и совершали опасные маневры. После пятичасовой провокации в ВМС Украины заявили, что российский пограничный катер протаранил украинский буксир. В связи с этим на помощь трем украинским судам из Бердянска выдвинулись два артиллерийских судна проекта «Гюрза».