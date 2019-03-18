Аксенов: Россия спасла Крым от войны

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о поддержке присоединения республики к России, спасло Крым от войны.

«Это решение спасло Крым от войны, сохранило жизни тысяч людей. Если бы полуостров остался в составе Украины, ситуация у нас была бы хуже, чем в Донбассе», - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Он также подчеркнул, что решение российского президента было принято на основе итогов общекрымского референдума.

«Это был экспромт. До того момента, пока президент Владимир Путин открыто не высказал свою позицию, мы не могли на 100% знать, что Россия нас примет»,- цитирует главу республики КИА.

18 марта 2019 года отмечается пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Решение было принято после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал президенту Петру Порошенко забыть про возвращении Крыма в состав Украины.

