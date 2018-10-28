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Аксенов: Наши деды не могли подумать, что Бандеру сделают героем!

28 Октября 2018 в 15:21
Аксенов: Наши деды не могли подумать, что Бандеру сделают героем!

Глава Крыма Сергей Аксенов 28 октября поздравил жителей Украины с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На своей страничке в Facebook он написал, что настоящие герои Украины – советские воины, которые внесли свой вклад в Великую Победу.

«Сегодня мы вместе с нашими украинскими братьями вспоминаем уроженцев Украины, внёсших свой вклад в Великую Победу над мировым злом. Они и есть настоящие народные герои. Маршалы Павел Рыбалко и Семён Тимошенко. Генерал Иван Черняховский. Трижды герой Советского Союза, воздушный ас Иван Кожедуб», — написал он.

Аксенов подчеркнул, что героическим предкам и представиться не могло, что семена нацизма опять прорастут на политой их кровью украинской земле, а Бандера и Шухевич станут национальными героями.

«В «пантеоне» божков современной Украины нет победителей, а есть лишь злобные неудачники, которых ненавидят и презирают не только большинство украинцев, но и соседние народы. Каким может быть будущее страны, которой навязывают подобных «героев»?», - написал Аксенов.

Он добавил, что «наше дело правое», а значит «враг будет разбит» и «Победа будет за нами», пишет RT.

Ранее депутат Верховной Рады Татьяна Черновой призвала "взрывать российские арсеналы". Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире НСН приравнял ее слова к "экстремизму".

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