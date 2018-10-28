«Призыв к терроризму». Против Черновол могут возбудить дело

Игорь Коротченко в эфире НСН заявил, что призыв депутата Рады взрывать российские военные склады подпадает под статью о международном терроризме.

Депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Татьяна Черновол, призвавшая взрывать российские военные арсеналы, может стать фигурантом уголовного дела в России. Как заявил в эфире НСН главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, на слова украинского политика должен отреагировать российский Следственный комитет.

«На сам факт призыва к проведению террористических актов в России должен отреагировать Следственный комитет, возбудив уголовное дело по статье «Призыв и поощрение международного терроризма», передав данные в Интерпол на арест, задержание и этапирование в Россию Татьяны Черновол, когда она выйдет за пределы Украины. Поскольку это официальный призыв к международному терроризму, к осуществлению терактов на территории Российской Федерации. Ждем, когда после соответствующих мероприятий СК будет выписан ордер», - заявил собеседник агентства.

Что же касается взрывов на украинских военных складах, то их причина не в «российских диверсантах», а в «украинском раздолбайстве и безответственности», считает эксперт.

«Украина за годы независимости сохраняла свои арсеналы и оружейные склады в том состоянии, в котором они достались ей посте развала СССР. Понятно, что все это пришло в такое состояние, когда взрывается по поводу и без повода. В данном случае все проблемы Украина должна искать в себе, в своей Незалежности, которой на 27-м году существования ВСУ салютуют массовыми подрывами оружейных складов из-за раздолбайства, пьянства и безответственности. Возможно, что этими взрывами пытаются скрыть массовые хищения и нелегальную поставку боеприпасов на черный оружейный рынок», - заключил Игорь Коротченко.

По некоторым данным, Украина за последние полтора года потеряла порядка 40% своего боезапаса из-за взрывов на военных складах. За этот период было уничтожено порядка 210 тысяч боеприпасов всех типов – от пистолетных патронов до баллистических ракет «Точка-У».