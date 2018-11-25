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Аксенов: Крым надежно защищен от провокаций

25 Ноября 2018 в 17:41
Аксенов: Крым надежно защищен от провокаций

Украинская провокация в Азовском и Черном морях не отразится на жизни крымчан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что полуостров надежно защищен.

«Хочу заверить крымчан, что эта болезненная активность никоим образом не повлияет на мирную жизнь нашего полуострова. Безопасность Крыма обеспечена надежно и в полном объеме", — написал Аксенов на своей страничке в Facebook.

Он предположил, что истерики и провокации со стороны Украины будут продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве находится «управляемый из-за рубежа русофобский режим».

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что два катера и буксир ВМС Украины утром 25 ноября незаконно пересекли границу РФ и направились к Керченскому проливу. Заявку на проход через пролив Украина не подавала. Суда не выполняли требования пограничников и совершали опасные маневры. После пятичасовой провокации в ВМС Украины заявили, что российский пограничный катер протаранил украинский буксир. В связи с этим на помощь трем украинским судам из Бердянска выдвинулись два артиллерийских судна проекта «Гюрза».

В связи с действиями Украины Керченский пролив был перекрыт двумя военными катерами и сухогрузом. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что взять Керченский пролив силой у Киева не получится, потому что на помощь пограничникам любой момент придет Черноморский флот.

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