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«Ахинея и вранье»: Макаревич раскритиковал американскую книгу о советских рокерах

3 Апреля 2019 в 18:54
«Ахинея и вранье»: Макаревич раскритиковал американскую книгу о советских рокерах

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу «одной американской дамы про питерский рок-клуб 80-х». О своей реакции на проведение музыкант написал в Facebook.

«Еще бывает так: читаешь какую-нибудь "документальную" книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и, в общем, принимаешь все за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности», — написал лидер «Машины времени».

Добавим, в опубликованном тексте Андрей Макаревич не стал сообщать, о каком именно произведении идет речь. Однако, согласно информации многочисленных СМИ, в конце марта в России презентация книги была только у Джоанны Стингрей. Она известна, как американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель. Стингрей является одним из значимых популяризаторов советской и пост-советской рок-культуры.

Как напоминает НСН, ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность. При этом музыкант заявил, что себя причисляет к оставшимся 20%.

Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН рассказал, почему не считает нужным комментировать громкое высказывание лидера группы «Машина времени»:.

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