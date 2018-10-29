Аэропорту в Самаре предложили дать имя Владимира Ленина

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин стал одним из кандидатов конкурса «Великие имена России». Это имя для названия аэропорта в Самаре предложили онлайн более 500 участников конкурса, сообщают великиеимена.рф.
С Самарой связан юношеский период Владимира Ленина, где прошло его становление как революционера. Там начинающий юрист создал первый марксистский кружок.
В настоящей момент идет второй этап конкурса «Великие имена России». В нем приняло участие свыше 70 тысяч человек. Ранее этот этап был продлен оргкомитетом конкурса до 30 октября. До этого времени жители регионов России могут выдвигать свои кандидатуры для присвоения аэропортам.Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН поддержал переименование аэропорта Пулково.