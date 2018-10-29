Понедельник
29 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Аэропорту в Самаре предложили дать имя Владимира Ленина

29 Октября 2018 в 17:50
Аэропорту в Самаре предложили дать имя Владимира Ленина

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин стал одним из кандидатов конкурса «Великие имена России». Это имя для названия аэропорта в Самаре предложили онлайн более 500 участников конкурса, сообщают великиеимена.рф.

С Самарой связан юношеский период Владимира Ленина, где прошло его становление как революционера. Там начинающий юрист создал первый марксистский кружок.

В настоящей момент идет второй этап конкурса «Великие имена России». В нем приняло участие свыше 70 тысяч человек. Ранее этот этап был продлен оргкомитетом конкурса до 30 октября. До этого времени жители регионов России могут выдвигать свои кандидатуры для присвоения аэропортам.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН поддержал переименование аэропорта Пулково.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры


Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.