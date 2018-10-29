Аэропорту в Самаре предложили дать имя Владимира Ленина

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин стал одним из кандидатов конкурса «Великие имена России». Это имя для названия аэропорта в Самаре предложили онлайн более 500 участников конкурса, сообщают великиеимена.рф.

С Самарой связан юношеский период Владимира Ленина, где прошло его становление как революционера. Там начинающий юрист создал первый марксистский кружок.

В настоящей момент идет второй этап конкурса «Великие имена России». В нем приняло участие свыше 70 тысяч человек. Ранее этот этап был продлен оргкомитетом конкурса до 30 октября. До этого времени жители регионов России могут выдвигать свои кандидатуры для присвоения аэропортам.