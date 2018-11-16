«Аэрофлот» запрещает гаджеты в офисе

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» решило запретить сотрудникам пользоваться смартфонами, а также устройствами с функциями фото-, видео- и аудиозаписи в офисах. Соответствующий приказ уже подготовлен, сообщает «Русская планета» . В компании рассчитывают, что эта мера позволит усилить информационную безопасность.

Будет составлен отдельный список должностей авиакомпании, которым будет позволено пользоваться гаджетами на рабочих местах только с соблюдением режима приватности.

Как заявили ТАСС в пресс-службе «Аэрофлота», приказ соответствует российскому законодательству. Как отмечает Ura.ru , в авиакомпании также подтвердили подлинность документа, снимок которого появился в соцсетях, и заявили, что он «наглядно свидетельствует о правильности принятого решения».

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал в эфире НСН, как отечественным авиакомпаниям пережить запланированный Минтрансом РФ перенос серверов для продажи авиабилетов и регистрации на рейс на территорию России.

Между тем, как отмечает «Русская планета» , авиакомпания «Нордавиа» сменила гендиректора и начала ребрендинг.