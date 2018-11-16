Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Горячие новости

«Аэрофлот» запрещает гаджеты в офисе

16 Ноября 2018 в 17:40
«Аэрофлот» запрещает гаджеты в офисе

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» решило запретить сотрудникам пользоваться смартфонами, а также устройствами с функциями фото-, видео- и аудиозаписи в офисах. Соответствующий приказ уже подготовлен, сообщает «Русская планета». В компании рассчитывают, что эта мера позволит усилить информационную безопасность.

Будет составлен отдельный список должностей авиакомпании, которым будет позволено пользоваться гаджетами на рабочих местах только с соблюдением режима приватности.

Как заявили ТАСС в пресс-службе  «Аэрофлота», приказ соответствует российскому законодательству. Как отмечает Ura.ru, в авиакомпании также подтвердили подлинность документа, снимок которого появился в соцсетях, и заявили,  что он «наглядно свидетельствует о правильности принятого решения». 

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал в эфире НСН, как отечественным авиакомпаниям пережить запланированный Минтрансом РФ перенос серверов для продажи авиабилетов и регистрации на рейс на территорию России.

Между тем, как отмечает «Русская планета», авиакомпания «Нордавиа» сменила гендиректора и начала ребрендинг.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.