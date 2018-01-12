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«Аэрофлот» ответил «гламурному быдлу»

12 Января 2018 в 16:34
«Аэрофлот» ответил «гламурному быдлу»

Компания «Аэрофлот» подаст в суд на жену футболиста Аршавина Алису. Авиаперевозчик хочет взыскать расходы, которые понёс из-за задержки рейса и вынужденного дополнительного обслуживания, возникших из-за её дебоша.

В компании отметили, что из-за поведения жены Аршавина 6 января пострадали свыше 100 пассажиров рейса Москва-Алматы. Им пришлось в течение полутора часов ждать вылет, пока она требовала особого внимания к своей персоне. Также задержка рейса негативно отразилась на издержках авиаперевозчика: пришлось буксировать воздушное судно, выгружать багаж, предоставлять трап, перерасходовать топливо.

Напомним, жена Аршавина пыталась оказать давление на экипаж, представляясь майоров ФСБ. Тогда командир воздушного судна принял решение снять пассажирку бизнес-класса с рейса из-за деструктивного поведения. Такое же решение было принято и по отношению к сопровождающим её лицам. В «Аэрофлоте» также подчеркнули, что в будущем будут пресекать все попытки нарушения правил поведения на борту.

Ранее журналист Александр Невзоров, вспоминая скандал с женой футболиста Аршавина, рассказал о негласном термине «гламурное быдло», существующем у бортпроводниц по отношению ко всем поднявшимся на борт самолёта «расфуфыренным девкам».

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