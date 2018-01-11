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Невзоров рассказал о «гламурном быдле» среди авиадебоширов

11 Января 2018 в 10:49
Невзоров рассказал о «гламурном быдле» среди авиадебоширов

Журналист Александр Невзоров, вспоминая скандал с женой футболиста Аршавина, рассказал о негласном термине «гламурное быдло», существующем у бортпроводниц. По его словам, он объединяет всех поднявшихся на борт самолёта «расфуфыренных девок», которые чаще всего являются чьими-то жёнами, сообщает «Эхо Москвы».

Как стало известно Невзорову, от подобных пассажиров всегда исходят проблемы и ведут они себя чудовищно, поэтому бортпроводницы их попросту боятся. При этом журналист подчеркнул, что сама жена Аршавина Алиса Казьмина на самом деле неплохая, однако оказалась под влиянием среды, в которую попала.

В то же время Невзоров вступился за стюардесс «Аэрофлота» и подчеркнул, что они никогда не демонстрируют «железности» по отношению к подобным пассажирам, пытаясь найти компромисс.

Напомним, 6 января Казьмину пришлось снять с рейса «Аэрофлота» из-за дебоша. Она пыталась оказать давление на экипаж, представляясь майором ФСБ. В свою очередь, в Федеральной службе безопасности эту информацию опровергли, сообщает Ura.ru.

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