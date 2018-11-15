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Адвокат Жорин: Статья об экстремизме - репрессивный инструмент

15 Ноября 2018 в 15:42
Адвокат Жорин: Статья об экстремизме - репрессивный инструмент

Адвокат Сергей Жорин назвал «очень правильной» инициативу о смягчении статьи 282 УК РФ об экстремизме. По его словам, эта статья превратилась в репрессивный инструмент.

«Доказательной базой по таким делам была и является лингвистическая экспертиза, которая, устанавливает, было ли возбуждение ненависти либо вражды или не было. Статья превратилась в репрессивный инструмент, когда этот состав можно вменить кому угодно», - заявил Жорин.

Адвокат добавил, что статьи об экстремизме необходимо дорабатывать и дальше.

«Привлекать невиновных людей к административной ответственности на основании некорректных выводов экспертиз или из-за неправильного подхода к определению социальной группы также недопустимо», - считает Сергей Жорин.

Ранее сегодня Госдума в первом чтении одобрила путинский проект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме, сообщает Ura.ru.

В эфире НСН один из инициаторов смягчения наказания по статье, депутат нижней палаты парламента Сергей Шаргунов заявил, что поправки в УК РФ должны быть приняты Госдумой, и он намерен требовать амнистии в отношении тех, кто, по его мнению, ошибочно обвиняется или был осужден по этой статье.

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