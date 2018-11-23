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Адвокат Мамаева: Обвинения избитого Пака надуманы

23 Ноября 2018 в 11:45
Адвокат Мамаева: Обвинения избитого Пака надуманы
ФОТО: РИА Новости

Павел Мамаев не собирается выплачивать компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину. Как отмечает «Спорт-Экспресс», об этом заявил адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. По его мнению, футболист не имеет отношения к этому эпизоду уголовного дела.

Юрист подчеркнул, что сторона защиты намерена обжаловать обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, по мнению адвоката, подлежит полному исключению — как надуманное и необоснованное. Ранее стало известно, что футболист выплатил компенсацию водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку, подчёркивает Ura.ru.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, которые обвиняются по статье «Хулиганство», арестованы Тверским судом Москвы на два месяца – до 8 декабря. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что находящийся в СИЗО Кокорин, приболел. Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН дал советы футболисту, как лечиться в тюрьме.

 

 

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