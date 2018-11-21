Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

Защита Александра Кокорина сообщила, что появившаяся в СМИ информация о выплате компенсации избитому водителю Виталию Соловчуку не соответствует действительности. Как отмечает телеканал «Москва 24», об этом заявила адвокат нападающего питерского «Зенита» Татьяна Стукалова.

История получила развитие после того, как в некоторых СМИ была опубликована информация о том, что Александр Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, перечислили деньги избитому ими водителю. В частности, источник ТАСС отмечал, что «в материальном плане вопрос с мужчиной урегулирован», а деньги были отправлены Соловчуку на открытый расчетный счет». Также сообщалось, что этот факт может рассматриваться в суде, как смягчающее обстоятельство.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы поместил футболистов под арест до 8 декабря.

Накануне стало известно, что самочувствие нападающего «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, ухудшилось. Об этом сообщил «Советскому спорту» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, он мог приболеть, так как на тумбочке у него были замечены медикаменты, а сам он был без настроения и говорил в нос. Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН дал советы футболисту, как лечиться в тюрьме.