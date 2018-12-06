Адвокат: Каскадера раздавил тракторист

В ходе пресс-конференции НСН адвокат погибшего на съемках фильма каскадера рассказал о ходе следствия по делу.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная обстоятельствам гибели каскадера фильма «Ильинский рубеж». 22 октября на съёмочной площадке исторического фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» во время выполнения сложного трюка погиб 31-летний каскадёр Олег Шилкин. Мужчину раздавил танк, водитель которого не успел затормозить на нужной отметке. На данный момент съёмки фильма завершены, по факту гибели каскадера было возбуждено уголовное дело, однако установить виновных следствию пока не удалось.

Адвокат родителей погибшего Олега Шилкина Андрей Мишонов в ходе пресс-конференции НСН рассказал о том, что им не была предоставлена видеозапись с места происшествия, а также упомянул о том, что танком, который совершил наезд на каскадера, управлял тракторист.

«Представители студии "Военфильм" обещали предоставить видеозапись инцидента, но этого не произошло. Это обязанность органов предварительного расследования, мы надеемся, что нам ее в дальнейшем предоставят. На данный момент мы находимся в информационном вакууме, вынуждены собирать информацию по крупицам. Не совсем ясно, был ли это макет танка или был настоящий танк. Сколько было произведено движений? Официальная позиция, что было одно движение. Показания свидетелей говорит о том, что их было два - первоначальный наезд на Олега, затем еще одно движение. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Это преступление небольшой тяжести предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Мы полагаем, что в данном случае можно применить также статью о нарушении условий охраны труда. В процессе работы должны были соблюдаться меры безопасности, чего не произошло. Виновные лица должны понести ответственность. Водитель танка был привлечен к съемкам по договорной основе, у него были права на управление трактором. Управление данного танка было переделано под тракторное. О наличие в его крови алкоголя ничего не известно», - подытожил юрист.

Ранее во время пресс-конференции НСН родители погибшего каскадера рассказали, что СМИ неверно указали причину трагедии. По их данным, трагедия произошла не во время исполнения сложного трюка, а по случайной или преступной халатности задействованных в съемлчном процессе лиц.