«Это был не трюк». Родители погибшего каскадера рассказали подробности трагедии

В ходе пресс-конференции НСН родители Олега Шилкина рассказали, что несчастный случай не связан с выполнением трюка их сыном, а произошел в результате чьей-то нелепой ошибки.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная обстоятельствам гибели каскадера фильма «Ильинский рубеж». 22 октября на съёмочной площадке исторического фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» во время выполнения сложного трюка погиб 31-летний каскадёр Олег Шилкин. Мужчину раздавил танк, водитель которого не успел затормозить на нужной отметке. На данный момент съёмки фильма завершены, по факту гибели каскадера было возбуждено уголовное дело, однако установить виновных следствию пока не удалось.

Родители погибшего каскадера Олега Шилкина - Ольга и Михаил Шилкины во время пресс-конференции НСН рассказали, что СМИ неверно указали причину трагедии.

«В официальном некрологе "Военфильма" сказано, что при выполнении сложнейшего трюка произошел трагический несчастный. Определять, что это, должно следствие и специалисты. А там были расставлены именно такие акценты, которые и подхватили впоследствии информационные агентства. Но это был не трюк. Это был обыкновенный досъемочный кадр. Ничего, казалось, бы необычного. Ребята отрабатывали какую-то постановочную схватку, вдруг услышали крики. Танк должен был остановиться в 3 метрах от Олега. Ехал медленно. Начали снимать с другой точки, тоже с танка, все выполняли ту же задачу, что и раньше», - добавили они.

Известно, что генеральным продюсером фильма выступил Игорь Угольников, режиссёром – Вадим Шмелёв, в главных ролях снялись такие актёры как Сергей Безруков и Евгений Дятлов. Сообщается, что именно Угольников потребовал, чтобы все было максимально приближено к реальности, поэтому в съемках использовались настоящие танки.