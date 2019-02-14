Адвокат Карабанов пожаловался Путину на недобросовестных должностных лиц

Во время пресс-конференции НСН о расследовании налоговых выплат сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» юрист заявил, что сотрудники злоупотребляют служебным положением и играют в свои игры.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана на тему: «Корчма Тарас Бульба»: Признаться – не значит, сдаться!»

В результате длительной тяжбы с налоговиками владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей, признал свою вину. Как утверждает защита бизнесмена в лице адвоката Александра Карабанова, это решение было принято, чтобы вступить в конструктивный диалог с правоохранителями.

«Признание вины действительно состоялось, это была наша позиция. Мы пошли на это, чтобы продолжить диалог с органами власти. Несмотря на то, что мой доверитель 6 месяцев в году не находится в России, его бизнес весь в России. Он берет ответственность за бизнес и коллектив. Если мы не пошли на признание вины, 1500 работников сети были бы на улице без работы. Основная наша позиция заключается в том, что мы просим дать значительную отсрочку в выплате штрафов. Отмечу, что за последние 3 года сеть уплатила налогов на сумму в 140 миллионов рублей. Этот бизнес один из немногих, кто поддерживает экономику страны», - заявил он.

Юрист обратился к президенту России с жалобой на действия некоторых должностных лиц.

«Я хочу сделать официальное публичное обращение к Владимиру Путину. Я вижу, что отдельные должностные лица злоупотребляют доверием и своим служебным положением и играют в свои игры. Относительно той суммы, которую вменяют, у нас есть много комментариев и уточнений. Не приняты во внимание несколько позиций. Мы подготовили огромное количество документов по благотворительной деятельности организации, но ее даже не хотели рассматривать. Это все необходимо тщательно разобрать. Кстати, у тысячи предпринимателей в России аналогичная ситуация. Мы хотим, чтобы на примере нашего дела они поняли, как действовать», - предложил адвокат.

Ранее со время пресс-конференции НСН владелец «Корчмы Тарас Бульба» опроверг данные о сумме долга. «Два миллиарда — нет такой суммы. Как она появилась, надо спрашивать тех, кто делал эти расчёты. По уголовному делу — 650 миллионов. Хотя тоже сумма достаточно неподъёмная для наших ресторанов», - отметил Юрий Белойван.