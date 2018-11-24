Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы: Люди сидят – это главное!

Потерпевшая сторона в деле о групповом изнасиловании дознавателя отдела полиции Уфы впервые с момента расследования прокомментировала ситуацию. Журналистам удалось связаться с адвокатом пострадавшей девушки.

В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого», передает ГТРК «Башкортостан».

«У нас все нормально – мы живые, самое главное, а люди – сидят, это тоже - самое главное», - заявила адвокат.

От дальнейших комментариев юрист отказалась.

Напомним, 2 ноября суд арестовал трех бывших полицейских – 51-летнего экс-главу ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-начальника ОМВД РФ по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего экс-главу отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Уфимскому району Павла Яромчука. Их обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы ведомства.

Ранее продюсер Виктор Дробыш пообещал помочь с раскруткой пострадавшей девушке, которая помимо службы в органах еще занималась музыкой. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН упрекнул жертву изнасилования в том, что она делает на этом хайп.