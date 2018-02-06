Адвокат Цымбалюк-Романовской: Мы кардинально меняем стратегию защиты

В эфире НСН Лариса Широкова рассказала о подготовке заявления в правоохранительные органы по привлечению к ответственности Армена Джигарханяна за клевету.

Защита экс-супруги Народного артиста России Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской готовит заявление о правоохранительные органы и намерена привлечь артиста к ответственности за клевету. Об этом сообщила ее адвокат Лариса Широкова на пресс-конференции в НСН во вторник, 6 февраля.



«Правовая позиция Виталины заключается в следующем. Никакую видео камеру скрытого или открытого наблюдения ни Виталина, ни члены ее семьи не осуществляли и запись не распространяли. Состава преступления в данном случае не может быть, потому что есть многочисленные процессуальные нарушения. Говорить подобрано о таких нарушениях мы не в праве, потому что ни у меня, ни у моего доверителя отобрана подписка о неразглашении», - сказала она.

Напомним, в конце декабря прошлого года Мосгорсуд признал законным обыск у бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Её обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Уголовное дело заведено в связи с тем, что Цымбалюк-Романовская собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга.

Адвокат Цымбалюк-Романовской считает, что в этом деле не исключена коррупционная составляющая. «На эти мысли нас наталкивает скорость возбуждения уголовного дела, его качество, качество следствия, людей, которые были опрошены в рамках этого дела», - сказала она.

«Мы вынуждены поменять линию и стратегию защиты кардинально. Это будет выражено в применении зеркальных мер в отношении Армена Борисовича. Выжидательная тактика не принесла своего результата. Статус Народного артиста используется как способ манипуляции общественным мнением. Мы больше не готовы на этот статус равняться. Мы готовы распространить на него все обязанности в рамках тех заявлений, которые он сделал публично. Мы будем обращаться в заявлением в правоохранительные органы по привлечению его к ответственности за распространение клеветнических сведений», - заявила Широкова.

«Будет и гражданский блок на этой неделе. Это более 11 исковых заявлений в отношении лиц, которые распространяли такую информацию. И мы будем пытаться возбудить четыре уголовных дела в отношении людей, которые, по нашему мнению, инициировали эту конфликтную ситуацию с целью вымогательства имущества и денежных средств у моего доверителя», - добавила адвокат.