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6.02.2018 состоится пресс-конференция экс-супруги А.Б. Джигарханяна – Виталины Цымбалюк-Романовской06.02.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цымбалюк-Романовская: Кто разрушает семью Джигарханяна?»
31 января суд отклонил апелляцию Виталины Цымбалюк-Романовской и расторг её брак с Арменом Джигарханяном. В тот же день Народный артист попал в больницу, уже второй раз за месяц. Адвокаты Джигарханяна объясняют госпитализацию обычным гриппом. Однако, не смотря решение суда, бывшая супруга артиста хочет о нём заботиться. Как Виталина Цымбалюк-Романовская планирует спасти свою семью, она расскажет на пресс-конференции в пресс-центре НСН.
• Как произошёл конфликт в семье и кто стал инициатором разрыва?
• Закулисные интриги бракоразводного процесса?
• Как бывшая жена намерена восстановить семью?
• Где сейчас живет Армен Джигарханян и кто заботится о его здоровье?
Участники пресс-конференции:
- Экс-супруга А.Б. Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская;
- Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской – Лариса Широкова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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