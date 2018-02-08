Адвокат Белых: Иск в ЕСПЧ будем обсуждать после апелляции

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в данный момент сосредоточена на обжаловании приговора в РФ. Об этом 8 февраля рассказал его адвокат Андрей Грохотов во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».

«Мы с Никитой Юрьевичем говорили, что позицию по ЕСПЧ мы будем обсуждать после апелляции», - заявил адвокат.

По словам Андрея Грохотова, нахождение Никиты Белых в больнице «Матросской тишины» является наиболее лучшим вариантом при его состоянии здоровья.

«Я посетил его позавчера. У него давление 190. Из всех вариантов, которые мы пережили, нахождение в больнице СИЗО – это наиболее адекватное местонахождение его. В “Лефортово” невозможно такое частое обращение к врачам. А тут с утра осмотры, замеры, наблюдения. Что касается этапирования – это тяжёлые условия, которые Никита Юрьевич не факт, что переживет. Это будет большое переживание за его здоровье», - заключил Грохотов.

Напомним, ранее свои переживания по поводу этапирования в колонию высказала жена Никиты Белых Екатерина. По её словам, это может привести к летальному исходу бывшего губернатора Кировской области. С такими словами Екатерина Белых выступила во время пресс-конференции в НСН.