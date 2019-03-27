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Адвокат Абызова рассказал подробности дела подзащитного

27 Марта 2019 в 13:59
Адвокат Абызова рассказал подробности дела подзащитного

Адвокат Михаила Абызова Александр Аснис прокомментировал ситуацию вокруг задержания бывшего министра «Открытого правительства», сообщает РИА ФАН.

Аснис сообщил, что ранее появившаяся информация достоверна и сообщил, что его подзащитный категорически не согласен с обвинениями, которые ему предъявлены. Адвокат добавил, что это вся информация, которую пока что он может сообщить. Он уточнил, что сегодня следствие представит в суд свое ходатайство об избрании меры пресечения.

Накануне следственный комитет предъявил Абызову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Если вина Абызова будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН сообщил, что такого рода громкие уголовные дела, как в случае Абызова и Арашуковых, не что иное, как результат государственной антикоррупционной политики.

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