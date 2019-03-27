Адвокат Абызова опроверг информацию, что его подзащитного «выманили в Россию»

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Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Аснис опроверг сообщение о том, что его подзащитного «выманили из России», чтобы привлечь к уголовному дело, сообщает «Серебряный дождь».

Защита экс-министра сообщила, что Абызов после отставки проживает с семьей в России. Он покидает пределы государства либо в деловых, либо в туристических целях.

Помимо этого, Аснис добавил, что его подзащитный был арестован накануне у себя дом, где он находился с семьей. Адвокат напомнил, что Абызова задержали по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.

Ранее зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что такого рода громкие уголовные дела, как в случае Абызова и Арашуковых, не что иное, как результат государственной антикоррупционной политики.