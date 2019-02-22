Адмирал США заявил, что не позволит России доминировать в Арктике

США не позволят России господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Он сказал, что Россия считает Арктику своей территорией, однако это не так - использовать регион могут все страны Арктического совета, пишут «Известия» со ссылкой на Washington Examiner.

Фогго также отметил, что свое присутствие в арктическом регионе пытается Китай, не состоящий в совете. КНР имеет лишь статус наблюдателя, передает Ura.ru. Адмирал полагает, что интерес Китая в Арктике Москва может не разделять.

Арктический совет появился в 1996 году по инициативе Финляндии. Он был создан для того, чтобы защитить уникальную природу северной полярной зоны. Членами объединения считаются Россия, Финляндия, Канада, Исландия, Норвегия, США, Дания и Швеция, пишет «Газета.ру».

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 годах Айтеч Бижев заявил, что Великобритания не имеет права находиться в Арктике.

