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«Адмирал Кузнецов» поврежден в результате ЧП в Мурманске

30 Октября 2018 в 11:17
«Адмирал Кузнецов» поврежден в результате ЧП в Мурманске

Авианосец «Адмирал Кузнецов» пострадал в Мурманске при затоплении плавучего дока ПД-50. На крейсер упал башенный кран. Об этом сообщили СМИ. Размер ущерба пока не определен, отмечает Ura.ru.

Затопление плавдока произошло в ночь на вторник. Предполагается, что произошел скачок напряжения, в результате отключились насосы и балластные цистерны оказались заполнены водой, сообщает RT. В результате ЧП два человека находятся в реанимации, двоих пострадавших уже отпустили из больницы. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что судоремонтный завод справится с ремонтом «Адмирала Кузнецова».

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