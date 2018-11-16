Абэ готов заключить договор с Россией после решения проблемы островов

Токио настроен разрешить проблему принадлежности всех южных островов Курильского архипелага. С таким заявлением выступил глава правительства Японии Синдзо Абэ в австралийском Дарвине. По словам премьера, Япония по-прежнему рассматривает этот вопрос как тему для переговоров. Таким образом, как завил Абэ, достигнутая договорённость об ускорении процесса подготовки мирного договора между Москвой и Токио не отменяет предварительного решения территориального спора.

Как отмечает RT , ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в случае передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан, на них будет распространяться суверенитет страны восходящего солнца.

В ходе встречи в Сингапуре на этой неделе президент Российской Федерации и премьер-министр Японии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. В этом документе обозначено, что СССР после подписания мирного договора готов передать Японии два южных острова. Однако там не уточняется, под чьим суверенитетом останутся эти территории.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил в эфире НСН, что Япония может пойти на уступки в части признания Совместной советско-японской декларации 1956 года.

