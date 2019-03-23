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83 московских музея станут бесплатными 24 марта

23 Марта 2019 в 11:46
83 московских музея станут бесплатными 24 марта

Музеи столицы присоединятся к акции в честь Дня работника культуры. Посетить их бесплатно можно будет 24 марта. В акции поучаствуют 83 городские площадки. Среди них Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Михаила Булгакова и другие. Для москвичей устроят интересную развлекательную программу. Например, Дом Высоцкого на Таганке порадует гостей обновленной постоянной экспозицией с мультимедийными панелями. На площадке выставочного зала «Новый Манеж» можно будет посмотреть экспозицию, посвященную коллекции Музея Большого театра, история которого началась более 100 лет назад.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ завершило проверку в четырёх крупнейших музеях России, инициированную после громкого похищения картины Архипа Куинджи из здания Третьяковки. Как сообщается на сайте ведомства, в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственном историческом музее при общей положительной оценке был выявлен ряд нарушений в системе безопасности. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН заявила, что намерена серьезно обсудить списки нарушений с Минкультом.

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