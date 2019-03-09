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8 марта в индийских авиакомпаниях работали только женские экипажи

9 Марта 2019 в 17:29
8 марта в индийских авиакомпаниях работали только женские экипажи

Индийские авиакомпании в Международный женский день отправили в воздух только женские экипажи. Это было сделано в знак того, что индийское авиационное сообщество поддерживает равноправие и высоко оценивает профессиональную подготовку своих сотрудниц, указывают местные СМИ. Женские экипажи оказались в расписании многих воздушных перевозчиков, но больше всего - 52 рейса - выполнили индианки из национального авиаперевозчика Air India, это 12 международных и 40 внутренних полетов. Сидели за штурвалами пассажирских лайнеров и обслуживали пассажиров в салоне только женщины, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, какие города назвали самыми популярными для поездок на 8 марта. Эксперты сервисов бронирования авиабилетов составили список самых популярных у россиян зарубежных направлений для краткосрочных поездок на международный женский день. В этом году большее количество самостоятельных путешественников сделали выбор в пользу Праги. На втором месте расположился Тбилиси, замыкает тройку лидеров Стамбул. Кроме того, в первую десятку вошли Баку, Ереван, Минск, Бангкок и Тель-Авив.

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