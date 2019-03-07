Названы самые популярные города для поездок на 8 Марта

Эксперты одного сервисов бронирования авиабилетов составили список самых популярных у россиян зарубежных направлений для краткосрочных поездок на 8 марта. Как отмечает РИА Новости, в этом году большее количество самостоятельных путешественников сделали выбор в пользу Праги. На втором месте расположился Тбилиси, замыкает тройку лидеров Стамбул.

Кроме того, в первую десятку, среди прочих, вошли Баку, Ереван, Минск, Бангкок и Тель-Авив.

Между тем, ранее стало известно, что лучшим направлением для путешествий по России туристы назвали Санкт-Петербург. Опрос был проведен в рамках премии Momondo Open World Award. В тройке лидеров - озеро Байкал и Сочи, которые заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о туристических направлениях, которые будут популярны у россиян в 2019 году.