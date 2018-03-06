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32 человека погибли при крушении российского транспортного самолета на базе Хмеймим

6 Марта 2018 в 16:43
32 человека погибли при крушении российского транспортного самолета на базе Хмеймим

6 марта при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, передает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. В результате крушения погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Эксперт: Транспортный Ан-26 мог разбиться и в России


RT отмечает, что судно потерпело крушение в 500 метрах от взлётно-посадочной полосы.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, говорится в сообщении военного ведомства. Комиссия Минобороны будет изучать все возможные версии происшествия. В ведомстве особо подчеркнули, что самолет не был сбит. 


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