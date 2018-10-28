Лисовец: Продвинутые люди «Модный приговор» не смотрят

Стилист Влад Лисовец в эфире НСН объяснил, по каким законам строятся «модные программы» на российском телевидении и при чем здесь «ментальность».

Программа «Модный приговор» унижает российских женщин. С такими обвинениями выступила финская журналистка Черстин Крунвалль. Она утверждает, что представительниц прекрасного пола ведущие шоу буквально «судят за отсутствие стиля в одежде» и заставляют меняться в угоду мужчинам.

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН согласился, что в европейском понимании «эта программа – дремучий лес». Но в том нет «заслуги» редакции, всему виной «русская ментальность».

«Я сам семь лет вел подобный проект и знаю, как это бывает. В каждой стране программы соответствуют ментальности жителей. Мы совсем другие, у нас совсем другие законы. Проект идет на канале, у которого аудитория очень взрослая. Это женщины, которые прожили в браке 15-20 лет, им нужно как-то удивлять своих мужей, зажигать, чтобы они хотя бы иногда обращали на них внимание и дарили цветы. Это ментальность, ничего с этим не сделаешь», - заявил собеседник агентства.

Лисовец отметил, что российские женщины не привыкли «жить для себя», а самой главной мотивацией для них являются… мужчины!

«В нашей стране самая большая мотивация для женщин – это мужчина. Чтобы его удержать, женщине приходится «выходить из себя». И потом, не надо забывать, что в нашей стране нет моды как таковой. Главное для женщины - опрятно выглядеть. Конечно, более продвинутые люди «Модный приговор» не смотрят, но для основной женской аудитории эта программа рассказывает, как выжить, как удержать мужчину, как быть симпатичной», - пояснил стилист.

Эксперт моды добавил, что у симпатичной и стильной женщины в «Модном приговоре» будут заведомо провальные рейтинги. Такова женская психология – сочувствовать и сопереживать тому, кто хуже тебя, уточняет Лисовец.

«Если вначале показать приличную героиню – люди смотреть не будут. Наши женщины будут сочувствовать только той, кто хуже них самих. У симпатичной женщины будут плохие рейтинги – ревность и зависть никто не отменял. Нужна сказка, превращение Золушки в принцессу. В этом плане мы сильно отстаем от Европы, но если делать программы по западным лекалам и стандартам, то телевидение и вовсе потеряет свою аудиторию», - заключил Влад Лисовец.

Ранее похожую мысль высказал ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Он подчеркнул, что российским женщинам совершенно неинтересно переодеваться просто так, однако они склонны согласиться, что правильно выбранная одежда может стать трамплином в жизни и отношениях. Васильев отметил, что финская журналистка не уловила смысл шоу. Он добавил, что готов пригласить ее на программу и «переодеть», пишет Газета.ру