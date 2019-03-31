1 апреля начнется весенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, завтра, 1 апреля, начнется очередной весенний призыв в армию. Уточняется, что он продлится до 15 июля.

Известно, что в этом году в армию будут призваны 135 тысяч российских военнообязанных.

В это же время, из армии и других силовых ведомств будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву уже завершился.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в эфире НСН, почему, прежде чем идти в армию, молодежи необходимо получить диплом о среднем профессиональном образовании.