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1 апреля начнется весенний призыв

31 Марта 2019 в 18:30
1 апреля начнется весенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, завтра, 1 апреля, начнется очередной весенний призыв в армию. Уточняется, что он продлится до 15 июля.

Известно, что в этом году в армию будут призваны 135 тысяч российских военнообязанных.

В это же время, из армии и других силовых ведомств будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву уже завершился.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в эфире НСН, почему, прежде чем идти в армию, молодежи необходимо получить диплом о среднем профессиональном образовании.

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