Президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке от армии для непрерывного обучения, сообщает АГН «Москва».
Согласно документу, граждане, которые достигли призывного возраста, но еще не получили аттестат об окончании общеобразовательного учреждения, имеют право на отсрочку от воинского призыва. Аналогичные послабления коснуться и молодых людей, которые обучаются в учебных заведениях по программам среднего профессионального образования.Аналогичную отсрочку от службы в армии теперь имеют право получить граждане, которые обучаются в ВУЗе по программе бакалавриата или специалитета, а также учащиеся магистратуры.
Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в эфире НСН, что прежде чем идти в армию, молодежи необходимо получить диплом о среднем профессиональном образовании.