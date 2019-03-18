Президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке от армии для непрерывного обучения, сообщает АГН «Москва».

Согласно документу, граждане, которые достигли призывного возраста, но еще не получили аттестат об окончании общеобразовательного учреждения, имеют право на отсрочку от воинского призыва. Аналогичные послабления коснуться и молодых людей, которые обучаются в учебных заведениях по программам среднего профессионального образования.