Психолог не нашла связи между наличием семьи и продолжительностью жизни

Семейный психолог в эфире НСН рассказала, что на самом деле может продлить годы человеческой жизни.

Помощь в уходе за потомством может продлевать жизнь. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Шеффилда, наблюдая за жизнью и поведением птиц.

Зоологи за основу взяли длину теломеров - концевых участков хромосом, защищающих генетический материал от повреждений во время деления клеток. Величина теломеров коррелирует с продолжительностью жизни: чем длиннее теломеры, тем дольше длится жизнь.

Исследование показало, что самки птиц, которым в качестве помощи другие самки высиживали яйца и помогали кормить птенцов, а также следили за их безопасностью, обладают теломерами с более медленным режимом укорачивания. Одинокие самки, не получавшие такой помощи, наоборот, умирали гораздо раньше.

Перенеся манеру поведения пернатых, ученые сделали вывод, что активная социализация дает шансы на высокую продолжительность жизни.

Справедливо ли связывают британские ученые продолжительность жизни и наличие семьи,поинтересовалась у

«Если мужчина и женщина вдвоем воспитывают детей, это хорошо и для женщины, и для семьи. То, что мужчина будет жить дольше, вопрос спорный. Продолжительность жизни мужчин определяются другими факторами: стрессами на работе, возлияниями, нежеланием делиться своими проблемами с психологами. Соответственно, больший уровень инсультов, инфарктов. Так что семья здесь не на первом плане», - поделилась своими наблюдениями специалист.Светлана Бояринова уточнила, что если у мужчины хорошая семья, есть любовь и взаимопонимание, женщина может снять часть мужского напряжения, нивелировать его, помочь ему расслабиться. И все это может подарить мужчины долгие годы жизни.

«Если женщина одна воспитывает ребенка, то она выполняет все роли в семье: и воспитателя, и добытчика…Для нее слишком много всевозможных нагрузок, которые гасятся препаратами, женщины страдают от бессонницы, все эти факторы приводят к ранней смертности», - пояснила Светлана Бояринова.

При этом психолог не нашла связи между количеством детей и продолжительностью жизни. По словам Боряиновой, речь может только об одном исключении, когда дети настолько ужасно себя ведут и пьют кровь из родителей, то это может сократить родительские годы, но это скорее редкость, чем норма.