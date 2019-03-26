Зерновой союз объяснил подорожание муки на 50%

ФОТО: flickr

Глава Зернового союза успокоил НСН, пообещав, что цена на хлеб после подорожания муки не вырастет.

Аналитическая компания «ПроЗерно» сообщила, что оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%. Так, тонна пшеничной муки высшего сорта обходится в среднем в 20,3 тыс. руб. а годом ранее - 13,3 тыс. рублей.

Однако в Минсельхозе уточнили, что на итоговую стоимость хлеба на прилавках это подорожание не скажется.

Подобную позицию ведомства разделил и. В эфиреон отметил, что в этом сегменте экономики все стабильно.

«Это на самом деле в контексте прошлого сезона реанимация, а не подорожание. Два сезона назад мука строила в районе 19 тысяч, а доходила цена и до 22 тысяч за тонну. Мука в стоимости хлеба занимает порядка 30%, но критичнее другие компоненты. Это стоимость энергетики, аренды помещений…», - пояснил эксперт.

интервью РБК партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд пояснила, что мука дорожала из-за повышения цен на зерно и топливо, инфляции и увеличения ставки НДС с 18% до 20%.Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, в свою очередь, отметила, что уже в марте ситуация начала меняться: пшеница стала дешеветь, и оптовые цены на муку сначала стабилизировались, а затем снизились практически во всех регионах.

«Цена на хлебобулочные изделия по сравнению с 2018 годом выросла в пределах темпа инфляции, не опережает… Так что всё в хлебном сегменте в порядке. Это уже не помню, какая волна подорожания зерна, но цена на хлеб прежняя. Всё у нас стабильно», - успокоил потребителей

Ранее эксперты отрасли предупреждали о грядущем подорожании хлеба весной на 5-6%. В гильдии пекарей и кондитеров рассказали РИА Новости, что цены «на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%» по сравнению с декабрем.