За сутки курс биткоина упал на 25 процентов

В течение суток курс биткоина упал на 25 % и составил чуть более 10 тыс. долларов. Вслед за ним снизился курс криптовалют Ethereum и Ripple.



Эксперты связывают такие показатели с заявлением Минфина Южной Кореи об ужесточении политики в отношении виртуальных денег и намерении приостановить работу бирж по продаже криптовалют, сообщает «Русская планета» в среду, 17 января. Власти Китая намерены принять аналогичные меры.

Ниже 11 тысяч долларов курс опустился впервые с 1 декабря 2017 года, пишет «Свободная Пресса».