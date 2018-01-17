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Экономика

За сутки курс биткоина упал на 25 процентов

17 Января 2018 в 09:08
За сутки курс биткоина упал на 25 процентов

В течение суток курс биткоина упал на 25 % и составил чуть более 10 тыс. долларов. Вслед за ним снизился курс криптовалют Ethereum и Ripple. 

Эксперты связывают такие показатели с заявлением Минфина Южной Кореи об ужесточении политики в отношении виртуальных денег и намерении приостановить работу бирж по продаже криптовалют, сообщает «Русская планета» в среду, 17 января. Власти Китая намерены принять аналогичные меры.

Ассоциация криптовалют: Биткоин упал, чтобы подняться

Ниже 11 тысяч долларов курс опустился впервые с 1 декабря 2017 года, пишет «Свободная Пресса».

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