Ассоциация криптовалют: Биткоин упал, чтобы подняться

Эксперт в эфире НСН рассказал, что резкое падение биткоина отрезвит рынок криптовалют.

Биткоин упал почти на 25% за сутки. Теперь его курс составляет 10,5 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. Позднее наметилась небольшая тенденция к повышению: в 4:30 по московскому времени самая популярная криптовалюта поднялась до 11,2 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру» .

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, адвокат Александр Трещёв в эфире НСН заявил, что хоронить самую популярную валюту пока рано (слушайте аудио).

«Где-то в первой половине декабря я сказал, что он упадёт в несколько раз. Поэтому или он сегодня вырастет до 14 тысяч, или упадёт до шести. Означает ли это конец биткоина? Конечно же, нет. Он упадёт, чтобы подняться. Всё это большая игра, в которую вовлечено достаточное количество денег. Тем не менее, биткоин падает, тянет за собой другие валюты. Ещё раз повторю, это не конец, это лёгкое “отрезвление”, стряхивание тех, кто ищет халявы. Это сделает более профессиональным рынок людей, которые будут осторожно распоряжаться своими деньгами», - заверил НСН эксперт.

Отмечается, что биткоин впервые опустился ниже 11 тысяч долларов с 1 декабря, сообщает «Свободная Пресса» . Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет. С такими словами он выступил 16 января на Гайдаровском форуме.