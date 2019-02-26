В ТПП рассказали о реэкспорте Украиной российского газа

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил НСН, что прямых поставок газа из России не может быть.

Последние пять лет Украина не прекращала закупать российский газ. Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По словам Тимошенко, она готовится документально разоблачить президента Украины Петра Порошенко и его премьера, которые официально заявляли об отказе страны и российского газа. Она добавила, что «за этот обман будет отвечать каждый». Тимошенко отметила, что по документам газ транспортируется через Марс, проводится через «какие-то европейские биржи» с накруткой до 100 долларов за тысячу кубометров и поставляется «самым коротким путем».

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, как Украина закольцовывает транзитный российский газ.

«Во-первых, что касается Марса, то это такая шутка. Я думаю, что это ясно всем и каждому. Во-вторых, что касается поставок газа на Украину, то прямых поставок быть не может, это понятно, потому что существует неправомерное судебное решение Стокгольмского арбитража, по которому Украина пытается арестовывать активы «Газпрома». В этой ситуации «Газпром» категорически отказывается работать с Украиной. Это, конечно, не касается транзита, потому что вовлечены третьи стороны, которые формально совершенно не виноваты во всех этих делах», — рассказал эксперт.

По его словам, у Евросоюза нет, и не может быть свободного газа. Это связано с падением добычи и вынужденным увеличением ЕС поставок российского газа. Таким образом, Евросоюз не может поставлять свой газ на Украину.

«Речь идет о том, что происходит реэкспорт российского, который поступил на территорию Евросоюза через Украину. Там действительно достаточно сложная систем труб и существует возможность закольцовывать поставки и возвращать кратчайшим путем газ с территории Евросоюза на территорию Украины. Что, собственно говоря, и делается. Никаких новостей тут нет, и госпожа Тимошенко ничего нового не открыла. Если Порошенко или его премьер говорят о том, что Украина уже пять лет живет без российского газа — это полная чушь. Это очевидно любому и совершенно не нужно быть специалистом. Другое дело, что Тимошенко совершенно правильно использует такую явную и наглую ложь нынешнего президента, для того чтобы подпортить ему имидж. Это понятная политическая игра, сделанная абсолютно правильно», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады Сергей Тарута в своем Facebook заявил, что его страна может стать вместо России поставщиком газа в страны Евросоюза (ЕС). По мнению Таруты, Украина является потенциальной альтернативой для снабжения газом европейских стран, если инвестирует средства в разработку добычи голубого топлива.