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Экономика

Экономист выразил сомнение, что российская экономика к 2020-му вырастет на 2%

6 Декабря 2018 в 22:00
Экономист выразил сомнение, что российская экономика к 2020-му вырастет на 2%
Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что добиться таких показателей России будет практически невозможно. 

Дмитрий Медведев в целом оценил экономические итоги как позитивные. Как сообщает ТАСС, об этом премьер-министр заявил в ходе интервью пяти российским телеканалам. Также Медведев подчеркнул, что темпы роста экономики страны за 10 месяцев 2018-го составили 1,7%, как и планировалось. По оценке главы кабмина, Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год к 2020-му.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН назвал оценку премьер-министра крайне оптимистической и маловероятной.

«Чисто теоретически, если мы будем наблюдать большой темп роста цен на нефть, то потенциально мы можем показать рост экономики в 2%. Однако на практике этот сценарий стоит рассматривать как крайне маловероятный. Это сильно оптимистический сценарий. Вероятность его достижения впрямую зависит от цен на нефть. Если цены вырастут до уровня 80-90 долларов за баррель, то, скорее всего этот прогноз сработает. Но необходимо понимать, что вероятность достижения таких цен крайне мала», — объяснил экономист.

Экономист: Медведев будет гордиться ростом экономики и впредь при двух «если»

Напомним, ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, какие факторы могут изменить позитивные экономические итоги года на негативные. По его словам, ситуация остается неплохой и на следующий год можно ожидать продолжения этой тенденции, но существуют очень серьезные «если».
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