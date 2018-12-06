Экономист выразил сомнение, что российская экономика к 2020-му вырастет на 2%

Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что добиться таких показателей России будет практически невозможно.

Дмитрий Медведев в целом оценил экономические итоги как позитивные. Как сообщает ТАСС, об этом премьер-министр заявил в ходе интервью пяти российским телеканалам. Также Медведев подчеркнул, что темпы роста экономики страны за 10 месяцев 2018-го составили 1,7%, как и планировалось. По оценке главы кабмина, Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год к 2020-му.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН назвал оценку премьер-министра крайне оптимистической и маловероятной.

«Чисто теоретически, если мы будем наблюдать большой темп роста цен на нефть, то потенциально мы можем показать рост экономики в 2%. Однако на практике этот сценарий стоит рассматривать как крайне маловероятный. Это сильно оптимистический сценарий. Вероятность его достижения впрямую зависит от цен на нефть. Если цены вырастут до уровня 80-90 долларов за баррель, то, скорее всего этот прогноз сработает. Но необходимо понимать, что вероятность достижения таких цен крайне мала», — объяснил экономист.